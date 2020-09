SOS Amitié Pau : Les bénévoles sont à votre écoute

Les bénévoles d'SOS amitié Pau vous proposent une écoute anonyme et gratuite, en cas de situation de détresse. Des bénévoles formés à l'écoute, et disponibles 24h/24, 7 jours sur 7.

Le 10 septembre dernier c'était la journée nationale de l'UNPS (Union Nationale pour la Prévention du Suicide), organisation dans laquelle l'association S.O.S Amitié Pau est partie prenante. Si cette année a été particulière pour bon nombre, la question du suicide est d'actualité à tout moment de l'année. L'équipe des bénévoles, écoutants d'SOS Amitié Pau, est à votre écoute au 05 59 02 02 52.

Une écoute anonyme

Les bénévoles d'SOS amitié vous écoutent dans l'anonymat et la confidentialité toute l'année. Vos appels sont confidentiels et gratuits. SOS Amitié, reconnue d'utilité publique,n et si le téléphone est le premier moyen choisi pour répondre à l'urgence des situations, SOS Amitié Pau vous propose également une écoute par mail, ou par chat.

Réécoutez notre rencontre avec Jean, écoutant depuis 7 ans à SOS Amitié Pau