Souffler c'est jouer !

Ranspach, au fond de la vallée de Thann. Paysages magnifiques et village confiné, comme partout, mais dont les maisons sont un peu éloignées les unes des autres. Difficile par conséquent le soir à 8h d’applaudir les gens qui travaillent. Qu’à cela ne tienne, on trouve toujours un ancien garde chasse musicien avec épouse et idées. Voici Christian Kinder, et madame, Huguette Kinder.

Christian Kinder et madame vous donnent rendez-vous à 19h55 ce soir comme tous les soirs, à Ranspach. Si vous ne l'entendez pas c'est que vous êtes trop loin du village, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose chez vous !