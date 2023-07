Soulager les jambes lourdes grâce aux plantes

Vous pouvez tout d'abord faire une petite cure d'eau florale de la région. Tant qu'à faire, utilisons les plantes de notre région, comme le lentisque pistachier, qui pousse sur tout le littoral méditerranéen ou en Corse.

A prendre sous forme d'hydrolat : diluez la plante dans une bouteille d'eau d'un litre minimum et c'est à boire pendant la journée. Cette plante va avoir une action extrêmement diurétique (donc il ne faut pas s'étonner de beaucoup uriner) Elle va vous aider à décongestionner tout ce qui est système veineux lymphatique, tous les problèmes de rétention d'eau et préparer par rapport aux lourdeurs ou aux douleurs.

On peut aussi utiliser le cyprès, un arbre méditerranéen qui est un tonique. Il est décongestionnant et intéressant pour les troubles de rétention d'eau et de cellulite.

Et si jamais vous préférez utiliser la voie de la tisane traditionnelle pensez à faire une infusion de cassis de feuilles.

(Si vous avez des allergies au cyprès privilégiez le pistachier, la vigne rouge, le cassis, utilisez d'autres remèdes qui ne sont pas associés à l'allergie.)

Vous pouvez aussi passer la voie externe : en intégrant certaines plantes à votre pommade. Cela va réparer les vaisseaux capillaires qui ont tendance à éclater. Vous pouvez ajouter à votre pommade du calendula, du marronnier d'Inde, ou des huiles essentielles de veino toniques pour faire circuler, apaiser et réparer la peau.

Attention à certaines plantes qui sont contre indiquées avec le soleil. Et pensez bien à en parler avec votre médecin si vous êtes sous anti-coagulant par exemple. Pour vérifier qu'il n 'y a pas d'interactions.

Merci à Sophie Chatelier de la Nouvelle Herboristerie de Villefranche sur mer