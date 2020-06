Sport : Dylan Craspay, coach sportif vous donne ses conseils pour retrouver la forme

Après quelques mois passés à la maison, on a tous remarqué que notre forme n'était plus aussi présente. Il est important de reprendre progressivement une activité sportive pour se sentir mieux. Dylan Craspay, notre coach sportif vous dévoile ses astuces pour vous entretenir.

Le confinement aura eu de nombreux impacts sur notre vie de tous les jours, sur notre travail, mais aussi sur notre condition physique. De nombreuses personnes se sentent beaucoup plus essoufflées qu'avant le confinement, la faute au manque d'activité physique. De nombreuses personnes ont aussi pris du poids. En moyenne les français ont pris 2.5 kilos, il est important de faire attention à son alimentation, mais aussi de faire du sport pour perdre les petits excès du confinement. Même si vous avez des pathologies, il est important de faire du sport de manière adaptée.

Quelques conseils pour vous maintenir en forme

Notre coach, Dylan Craspay vous dit comment garder la motivation

Dylan Craspay, passé par la formation STAPS à Tarbes et a une licence expert en préparation physique et mental. Aujourd'hui, celui-ci est coach à domicile. Avant de vous mettre au sport, il vous fera passer un test complet, pour voir ou vous vous situez. Vous monterez sur une balance particulière qui vous permettra de voir votre taux de graisse dans le corps, votre âge métabolique, votre IMC (indice de masse corporel) et bien entendu votre poids. Le coach sportif vous propose des exercices pratiques à faire chez vous :

Pour ceux travaillant assis tout au long de la journée, Dylan vous propose de vous allonger sur le ventre sur le sol. Il vous faudra lever votre buste pour travailler votre posture.

Monter des marches 2 par 2 ou 3 par 3 vous permet notamment de vous muscler et de redresser votre posture. Vous pouvez aussi vous asseoir et vous relever plusieurs fois de suite pour travailler vos jambes.

Pour travailler l'équilibre, tenez vous debout et fermez les yeux. Vous pouvez aussi vous déplacer dans une pièce les yeux ouverts en mettant un pied devant l'autre.