On évolue sur l'eau au lac de Paladru

C’est aussi une vraie carte postale. Nous sommes au sud-ouest du lac, sur la commune de Charavines. Le lac de Paladru est un lac privé géré par la Société du lac de Paladru. Nous sommes juste au pied de la Chartreuse Derrière les collines , nous profitons d'une vue sur tout le pourtour du lac:, Charavines, Le Pin, Montferrat, Bilieux et Paladru. Jérôme Pruvost, chef de base au Yacht Club de Grenoble- Charavines organise toutes les activités nautiques qui se déroulent sur le plan d'eau. Le club permet en effet, un brassage de publics très divers entre des adhérents de l'Association des groupes scolaires et des groupes de personnes en situation de handicap, des jeunes, des adultes issus de tous les horizons. Le but du club, au départ, c'est d’apprendre la voile. Ici, on peut donc louer des voiliers, y compris à des personnes qui n'ont aucune expérience, comme nous.

Erika et Bertrand sont dans un bâteau

Catamarans, dériveurs, dériveurs collectifs et le Ansa 303. Il s'agit d'un voilier inchavirable et insubmersible. Ce qui permet de faire des erreurs sans être puni par un passage à l'eau ou par un coup de voile sur la figure ! Dans le cadre d'un cours particulier, même si l'on part sur des voiliers de ce type là, ça permet à certains de prendre un petit peu la température et très vite du plaisir.

Apprenons les bases

Jouons avec le vent

A la manœuvre

La séance de paddle

Il s’agit d’un sport de glisse nautique. Il se pratique debout sur une planche plus longue qu'une planche de surf classique en se propulsant à l'aide d'une pagaie. On trouve des paddles à tous les prix. Jérome conseille de tester différentes planches puisque c'est avant tout le gabarit de personnes, le poids de personnes qui vont orienter les gens vers une planche ou une autre. Malgré tout, nous ne sommes pas tous égaux face à l'équilibre.

Le bon matériel

Il faut bien noter les dimensions des planches choisies. Celle-ci fait 3 mètres de long. Parmi les planches qui existent, elle fait partie des plus larges. 90 cm de large, c’est plutôt inhabituel. On trouve le plus souvent 70 ou 80 cm. Une fois qu'on aura gonflé sa planche à la bonne pression, on est sur des planches qui font 15 cm d'épaisseur. Il faut compter 600 euros. Jérome Pruvost conseille les planches gonflables mais pour prolonger leur durée de vie, il n’est pas conseillé de les dégonfler systématiquement.

En ce qui concerne la pagaie, on les choisit de 15 à 20 cm de plus que la taille de la personne. Il faut vraiment, quand on quand on pagaie, du matériel adapté à sa morphologie. En pratique, le paddle ne va pas vraiment pas forcement chavirer cela n'empêche pas de tomber à l'eau. N'oubliez pas de vous attacher le pied avec le leach, une sangle velcro, qui permet de rester toujours accroché au paddle.

Apprenons les bases

Erika et Bertrand sur un paddle