L'heure est à la débrouille, et tout le monde a besoin de tout le monde ! Tout votre matériel, savoir-faire ou compétences sont à partager. Personne n'est inutile. Se protéger, c'est l'avis des professionnels de santé, c'est aussi et surtout la vie de tous !

Système B, comme Bleu : On a plus que jamais besoin les uns des autres

La réalité du système D et des plans B, C, D, E ou F...

Il n'est évidemment pas question ici de chercher les manquements, de débattre des responsabilité ou d'imputer des fautes. Mais juste de trouver des solutions et d'agir ensemble !

Le temps tourne, vite, très vite. Chaque heure compte. © Maxppp - Thierry Gachon

Soyons clairs : Il manque de tout.

Masques, gants, lunettes, charlottes, surchaussures et maintenant combinaisons.

D'autant que tous ces équipements sont en principe, de surcroît, à usage unique.

Or, la réalité de la situation voit les professionnels de santé, en plus de leur travail, chercher, débusquer, contacter, négocier et organiser de la récup', et en assurer le ramassage en toute responsabilité.

Ces équipements, essentiels, ne sont pas vitaux que pour les professionnels en question, que nous applaudissons chaque soir. Ils le sont aussi pour leurs patients, et donc in fine pour vous, pour nous, tous potentiellement un moment ou un autre en contact avec un porteur sain ou qui s'ignore... ou s'ignorait.

De la longue période d'incubation aux différentes interprétations du confinement, c'est la quadrature du cercle.

Du neuf, des masques, mais pas seulement ! - Dominique Parreaux

Matériel, initiatives : nous sommes tous acteurs !

Des petites mains qui cousent des masques – et nul ne peut contester que c'est mieux que rien – aux carrossiers qui donnent des combinaisons, des peintres qui donnent des gants aux enseignes qui cèdent des lunettes de chantier, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Le système B : ensemble pour lutter

Vous êtes bricoleur, peintre, carrossier, apiculteur, coiffeur, esthéticienne, restaurateur de collectivité, tatoueur, boulanger industriel, professionnel de l'agroalimentaire, travaillant en univers stérile, ou tout simplement possédez des équipements nécessaires : Faites-vous connaître !

Échangez vos coordonnées, besoins et propositions.

Mais Attention : Faites-le en toute responsabilité !

Ni déplacement intempestif, ni transgression à l'attestation de déplacement dérogatoire ou aux règles établies, ni contact direct, et en veillant à respecter les 8 à 10 heures d'inertie des contenants qu'impose le bon sens.

Veillez également aux éventuelles escroqueries.

Sytème B : parce que Qui Bleu le plus Bleu le moins ! Alors on compte sur vous !!

Nous avons tous un impérieux besoin de vous, de nous, de tout le monde.

Se protéger, c'est vous protéger.

Participez : À nous de jouer !

Activez les réseaux, partagez, faites tourner, likez, et manifestez-vous en cliquant sur "commenter" sur notre page Facebook en nous indiquant et vous indiquant mutuellement vos besoins et propositions.