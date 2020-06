De simples fraises et des pétales de roses pour cette tarte fine. Une tarte sans rebord pour une présentation raffinée. Subtilité, douceur et régal sont au rendez-vous !

Tarte fine aux fraises et pétales de Roses

La tarte fine est une tarte dont la pâte n’a pas de rebord, une pâte qui en fait n’est qu’un socle, ce qui permet une présentation plus sophistiquée.

Un petit conseil, il est toujours bon d’avoir des socles de pâte sucrés ou salés cuits prêts à se transformer en tarte fine !

****Pour cette tarte fine aux fraises, servir d’abord les fraises qui sont sur le socle puis couper le socle en morceaux pour le « distribuer ».

_*_Les fraises doivent d’abord être passées sous l’eau tiède avant d’être équeutées et coupées en petits morceaux.

**Choisir des roses parfumées et pour qu’elles aient encore plus de parfum, il suffit de les cueillir soit le matin de bonne heure soit le soir. Pour avoir encore plus de parfum, il est important de déchirer les pétales plutôt que les ciseler.

***Le dressage doit être fait au dernier moment, ainsi le socle ne se ramollira pas. La préparation peut être faite à l’avance et placer dans un bocal en verre hermétique au réfrigérateur, ne pas oublier de le sortir et de l’ouvrir au moins 20 min avant de dresser.

Par personne :

Pour la pâte, 4 c à s rases de farine

1 p de sel

1 c à c de sucre

1 c à s de jus de citron

1 c à s d’eau (et peut-être un peu plus)

De la farine pour le plan de travail

Du papier sulfurisé pour la cuisson

Pour la garniture, 150g de fraises*

1 louche de pétales de roses parfumées**

1 c à c de sucre

La pâte. Dans un saladier mettre la farine et le sel, mélanger. Ajouter le sucre et mélanger. Ajouter le jus et l’eau et mélanger. Pétrir jusqu’à obtenir une boule. Fariner le plan de travail, étaler la pâte en cercle ou en carré. La déposer sur le papier et enfourner sans préchauffage. Cuire 15 à 20 min Th 7 (210°). Laisser quelques minutes dans le four avant de faire refroidir sur une grille.

Pendant ce temps, déposer les fraises bien égouttées dans un bol, ajouter le sucre et remuer délicatement. Déchirer les pétales en petits morceaux, les ajouter aux fraises et mélanger délicatement. Réserver jusqu’au moment de servir***.

Le dressage. déposer fraises et pétales sur le socle, servir****.

Belle cuisine à tous, à demain, régine