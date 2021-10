Team Pilotage 42 / Paddock 42 à Andrézieux-Bouthéon

Paddock 42 est un complexe automobile unique en Rhône-Alpes.

Situé à côté l’aéroport de Saint Etienne et à 10 min de la gare TGV, ce dernier est étendu sur plus de 10he avec une piste asphalte ainsi qu’une piste terre.

Plus de 1500 m2 d’espace d’accueil avec des bâtiments flambants neufs sont à votre disposition avec des passerelles panoramique, un hall premium, différentes salles de réceptions etc.

Team Pilotage 42 / Paddock 42 - Philippe Alborghetti

UNE ÉCOLE DE PILOTAGE AUTOMOBILE AUX MULTIPLES FACETTES

Team Pilotage 42 est l'école de pilotage du Paddock 42 et est toujours un lieu dédié au sport mécanique depuis plus de 25 ans en Rhône-Alpes.En 2012, le complexe s'est vu revêtir d'une piste asphalte de 2,1 km linéaire. Le circuit automobile Team Pilotage 42 est tourné en direction des particuliers et des professionnels du pilotage. En plus des stages de pilotage et des baptêmes, le complexe propose de nombreuses prestations à destination des entreprises.Incentive, séminaires, mais également des formations à l'éco-conduite et la sécurité avec un module de + de 4000 m² sont les nouvelles offres du circuit automobile. Team Pilotage 42 vous permet de venir rouler au circuit avec une grande souplesse d'organisation. Vous pouvez accéder aux pistes du circuit et également louer les différentes salles du pôle pour des réunions ou des lancements de produits.