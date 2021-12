Soprano, parrain du 35ème Téléthon, se prépare pour cette édition 2021

Soprano, parrain du Téléthon 2021, est venu à la rencontre des Bordelais dans une rame de la ligne C du tramway, entièrement siglée aux couleurs de son dernier album "Chasseur d’étoiles ».

3637 !

Après Matt Pokora, cette année, c’est au tour de Soprano d’être le parrain de cette 35ème édition du Téléthon qui se déroule le 3 et 4 décembre, en partenariat avec France Bleu. Le chanteur marseillais sera aux côtés de tous les "Héros du quotidien" pendant ces 30 heures de direct : les malades et leur famille, les chercheurs, et les bénévoles qui se mobilisent toute l'année pour récolter des fonds et trouver des remèdes contre les maladies rares avec l’AFM.

Programme chargé pour l'artiste qui sera en plateau à Paris vendredi soir, à Marseille dans la journée de samedi avant de revenir à Paris pour le final de ce 35ème Téléthon.

Soprano est fier d'être le parrain de l'édition 2021 du Téléthon Copier

Pour vos dons, un seul numéro, le 3637 et en ligne sur telethon.fr. On compte sur vous !