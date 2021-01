Test Covid 19 : comment et quand se faire tester ? Pour partir en voyage par exemple

Covid 219 : Le docteur Cens et le docteur Heugas des laboratoires Biopyrénées nous donnent les clefs pour se faire tester dans les meilleures conditions et surtout au bon moment.

En France pour avoir accès au test TR-PCR il nous faut une carte vitale, une carte d'identité, une ordonnance ou pas. Les laboratoires Biopyrénées disposent de plusieurs sites dédiés le drive du Zénith de Pau par exemple pour le grand public c'est-à-dire vous et moi. Le prélèvement est possible sur ce site pour les enfants également. Il en existe un autre sur le site de Nousty-Soumoulou et autre à Tarbes.

Faire un test pour des raisons différentes

Depuis la fin du mois d'aout on peut se faire tester pour des raisons personnelles quand nous allons rendre visite à une personne fragile, parce que nous avons des symptômes qui nous inquiètent. On peut faire le test quand on part en voyage toutes les compagnies aériennes demandent un test, certains pays sont plus exigeants que d'autres les laboratoires Biopyrénées font d'ailleurs leur compte rendu en français, en anglais et en espagnol pour faciliter l'arrivée des passagers pour certaines destinations. Si nous sommes cas contact là c'est une procédure différente : vous êtes cas contact avec un membre de votre famille ou avec une personne qui ne partage pas votre foyer. Si c'est au sein de votre famille on teste toute la famille à J0 et à J+7, dans l'autre cas un prélèvement doit être fait à J+7. L'isolement est vraiment très important. Tout savoir sur les autres tests c'est ici !