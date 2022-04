Thierry Thevenin son nouvel ouvrage - Les plantes du chaos

THIERRY THEVENIN AUTEUR de l'ouvrage - LES PLANTES DU CHAOS. Paru chez LUCIEN SOUNY. ( véro ) Et si les pestes vegetales étaient des alliéees ? Depuis 1987, Thierry Thévenin est producteur de plantes médicinales et cueilleur de plantes sauvages En 2009, vous reçevez le prix Paul Sébillot de folklore français, remis avec le Prix Claude-Seignolle pour votrelivre sur les plantes sauvages qui s'appuie sur la mémoire orale de l'usage des plantes. De 2010 à 2016 vous intervenez régulièrement dans le magazine de la santé sur France 5 pour la rubrique "Allo Docteur En 2015, vous co-fondait l'association "Vieilles racines et jeunes pousses"Note 2, une association, une ferme-école et des éditions pour transmettre la pratique du végétal. Vous avez participez a de nombreux films documentaire

Thierry habite à Mérinchal dans notre beau pays Creusois.