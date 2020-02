Des soins dentaires gratuits dans les EHPAD de Loire et de Haute-Loire

L’association Prévention Bucco-Dentaire des Séniors propose des soins dentaires au sein des EHPAD de Loire et de Haute-Loire. L’objectif est de venir en aide à des résidents en perte d’autonomie et souvent isolés.

Saint-Étienne, France

"Je me suis aperçue que j'avais perdu un petit morceau de ma dent, ça tombe presque à pic ! Cette fois, je vais me les faire soigner. J'en ai besoin parce que ce sont de vieilles dents (rires)." Du haut de ses 95 ans, Rosalie n'a plus peur du dentiste. Au contraire, elle est ravie de pouvoir bénéficier de soins dentaires. Résidente en EHPAD, elle n'a pas eu à se déplacer pour réparer sa dent cassée. Des soins à domicile rendus possible grâce à l'association Prévention Bucco-Dentaire des Séniors créée en 2013 à partir d’un constat : 80% des seniors placés dans un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont besoin de soins dentaires.

Dans les rangs de "PBDS", trois chirurgiens-dentistes. Ils se rendent dans les EHPAD de Loire et de Haute-Loire pour pratiquer des soins dentaires sur des patients âgés et isolés qui ne peuvent souvent plus se déplacer ou réaliser des gestes du quotidien comme se brosser les dents. Conséquence, des souffrances dentaires viennent parfois perturber leur quotidien. Venus à leur rescousse, Gérard Gras et Jean Robillard sont à la retraite après une longue carrière de chirurgien-dentiste mais les deux praticiens continuent d’exercer. Pour PBDS, ils se mobilisent bénévolement et tiennent notamment un cabinet dans l’EHPAD de La Sarrazinière.

Des chirurgiens-dentistes à la retraite et bénévoles

Avec l’aide d’un troisième chirurgien-dentiste, les médecins sillonnent la Loire et la Haute-Loire afin de réaliser sur les résidents des interventions banales mais nécessaires : “Nous faisons du dépistage, explique Gérard Gras, une sorte d’état des lieux et des soins maintenant grâce à un appareil qu’on peut transporter. On fait des soins d’hygiène, de confort, de réadaptation... On fait en plus un peu de formation aux soins d'hygiène auprès des soignants.” Des soins entièrement gratuits pour les résidents et leurs établissements.

Financée par plusieurs partenaires, l’association PBDS espère désormais trouver un nouvel élan financier qui lui permettrait d’élargir ses effectifs et donc d’agrandir sa zone d’action. Maurice Ronat, président de la mutuelle EOVI MCD, l’un des financeurs du dispositif constate le succès grandissant de l'opération : “Les EHPAD nous appellent. Aujourd’hui, [les établissements] qui sont déjà passés demandent à ce qu’on revienne. On a trois dentistes, on a besoin d’être aidé pour pouvoir en prendre un quatrième.”. En 2019, 3118 seniors ont pu être dépistés par PBDS, trois fois plus qu'en 2014.