TOC : peut-on soigner et se débarrasser des troubles obsessionnels compulsifs ?

Les TOC sont des troubles obsessionnels qui empoisonnent la vie quotidienne. Heureusement, il existe des solutions pour s'en débarrasser, certaines d'entre elles fonctionnent même sans prise de médicament.

On parle de TOC pour désigner des troubles obsessionnels compulsifs. Ces troubles touchent 3% de la population humaine. Ils se manifestent par l'apparition de pensées qui conduisent à des comportements répétitifs. Vous vérifiez plusieurs fois que la lumière est éteinte ou que votre porte est bien fermée ? Vous souffrez peut-être de TOC.

Le trouble obsessionnel compulsif est un symptôme de stress. Pourtant, il est difficile de savoir si ces TOC sont le fruit de notre époque. Avec ses injonctions à la performance et les crises successives, elle est jugée plus oppressante.

Comme l'explique Sébastien Bohler, rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho, "on n'a pas beaucoup de recul, les diagnostics psychiatriques ne remontent pas très loin dans l'histoire de l'humanité".

Depuis qu'on étudie les TOC, leur nombre n'a pas beaucoup varié

Il semble toutefois difficile de lier l'apparition de ces troubles à l'époque dans laquelle nous vivons. Sébastien Bohler précise : "depuis qu'on étudie les TOC, leur nombre n'a pas beaucoup varié, c'est quelque chose d'assez constant. Il y a une fragilité de l'être humain par rapport à ce trouble-là."

Pourtant, le rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho n'exclut pas l'influence d'un quotidien anxiogène sur l'apparition des troubles du comportement. "Il semble quand même que, quand on est exposé de façon trop régulière à des messages angoissants ou hygiénistes comme les gestes barrières, chez certains cela peut provoquer un basculement" confit-il sur France Bleu à Sidonie Bonnec.

Comment se débarrasser des TOC qui nous gâchent la vie ? © Getty - PM Images

Peut-on soigner les TOC ?

Il existe plusieurs façons de se libérer de ses TOC. On peut avoir recours à des médicaments comme des inhibiteurs de recapture de sérotonine. Ils permettent d'augmenter la concentration de sérotonine dans le cerveau mais ne sont prescrit que sur ordonnance.

On peut soigner ses TOC sans passer par une solution médicamenteuse. "Ce qui est très indiqué, c'est les thérapies cognitivo- comportementales" indique Sébastien Bohler. Il nous raconte comment elles fonctionnent :

"Il y a des obsessions et il y a des compulsions, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous torture à l'intérieur et il y a des actes que l'ont fait pour essayer de se calmer. On va découpler tout ça. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vérifie sans arrêt qu'il a bien fermé sa porte, vous allez vous forcer à sortir de chez vous et donc là, il y a l'obsession de la porte mal fermée qui jaillit. La consigne, c'est de tenir le plus longtemps possible et de voir combien de secondes je peux rester sans retourner à la maison pour vérifier."

Cette méthode s'appelle le déclenchement de l'obsession. Elle consiste à reproduire l'expérience en s'appliquant à résister à chaque fois un peu plus longtemps. C'est un conditionnement qui permet de reprendre sa vie en main, une solution simple pour se libérer de ses TOC.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Sébastien Bohler, rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho, dans Minute Papillon !