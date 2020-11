Toulouse : les étudiants en détresse

Les étudiants toulousains ont du mal à garder le moral. Deux mois après la rentrée, ils sont à nouveau confinés et contrairement aux autres jeunes scolarisés, dans le secondaire, privés de cours à l'université. Leur retour dans les salles et les amphithéâtres n’est pas envisagée avant 2021.

Dépression, lien social rompu, difficultés d'insertion dans la vie professionnelle, cours à distance, vie quotidienne en cité universitaire, les étudiants toulousains sont confrontés à un deuxième confinement douloureux. C’est le cas de Tundé qui étudie l’informatique à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès. Pour lui, ce confinement est une nouvelle épreuve. “La dépression arrive vite dans ces moments-là. Je passe ma journée sur les écrans dans ma chambre. Je ne vois personne, je ne peux parler à personne dans ma cité universitaire. On est tous enfermés alors oui ça commence à peser sur le moral”.

73 référents étudiants à Toulouse

Même constat pour les enseignants à l’université. Responsable de la filière musicologie à Jean-Jaurès, Julien Garde témoigne de l’impuissance des professeurs devant le mal-être et la précarité étudiante. “Aujourd’hui, les professeurs vont au-delà de leur fonction originelle. On se doit d’être là pour nos élèves. On essaye de les maintenir à flot en donnant du travail, des conseils mais à côté de ça, le corps enseignant joue un rôle social”.

Les référents vont sillonner la cité universitaire pour établir une relation de confiance avec nos étudiants - Florian Prussak, directeur de la vie étudiante et de campus au Crous Toulouse Occitanie

Le Premier ministre, Jean Castex a annoncé, le jeudi 12 novembre, 1.600 référents étudiants dans les Crous (Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires) pour répondre à l’isolement et aux difficultés engendrés par le confinement. Pour l’instant, à Toulouse on en compte 73. Florian Prussak, directeur de la vie étudiante et de campus au Crous de Toulouse-Occitanie met progressivement en place ce dispositif. “Ces référents nous seront d’une grande aide. Ils sillonneront nos cités universitaires pour établir une relation de confiance avec nos étudiants. L’occasion de s’assurer si tout se passe bien, d’échanger en ces temps d'isolements".

Florian Prussak ajoute notamment que les assistantes sociales restent à disposition des étudiants dans les différentes cités universitaires toulousaines. Même en visio, ils peuvent continuer à bénéficier d’un suivi psychologique en cas de besoin.