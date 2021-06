Touraine : Un maillot de bain pour sauver notre planète

Mardi Matin, c'est l'histoire d'une rencontre en Touraine entre Morgane et Mana, 2 mamans et amies qui ont eu envie de lancer leur propre marque de vêtements

Nos tourangeaux ont du talent et avec fier de mon 37, nous allons les mettre à l’honneur tout au long de cet été.

D'autant plus lorsqu’ils agissent pour notre planète et c’est le cas de cette jeune société qui s’appelle Mardi Matin, qui a été créé par 2 mamans Tourangelles qui sont devenues créatrices de vêtements. Leur premier objectif étant de fabriquer des vêtements en petite quantité pour éviter le sur stockage. Elles revendiquent travailler avec des partenaires européens et figurez vous qu’elles viennent de créer un maillot de bain 100% recyclé pour les hommes et les enfants.

Ce maillot ou plutôt ce short de bain est tout en couleurs c’est plein de pep’s, il à été illustré par Coline Girard qui est la grande copine de ces 2 créatrices.

Figurez-vous que ce short de bain maillot à été fabriqué à base de déchets plastiques qui inondent les mers et les océans.

Mardi Matin travaille avec l’entreprise Seaqual qui envoie des milliers de plongeurs au fond des mers pour récupérer ces déchets qui polluent notre planète et ces déchets sont ensuite transformés en fil, et c’est avec ce fil que ce short de bain à été entièrement été réalisé.

Pour vous donner une petite idée, un short de bain c’est 10 bouteilles plastique, autant vous dire que ce short que vous achèterez résiste largement au sel de la mer et au chlore des piscines.

Attention ce short de bain sera lui aussi vendu en petite quantité et en prime si vous prévoyez de l’acheter vous ferez un geste pour la planète et c’est aussi ce qui est important.