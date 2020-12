Tours : conseils pour apprendre à gérer ses déceptions

Dans la vie, on a beaucoup d’occasions d’être malheureusement déçu. Alors, comment éviter les déceptions ou mieux les vivre ? Regardez les conseils de Christine Deiss sophrologue à Tours.

Quand je n’ai pas d’attente précise, et bien j’évite la déception.

Qui n’a pas été déçu par son conjoint par exemple qui n’agit pas comme on le souhaiterait ? Qui n’a pas été déçu par les résultats de son équipe de foot favorite ? Il y a dans ces deux exemples, un écart entre l’attente que j’ai (de mon conjoint ou de l’équipe de foot), et la réalité de ce qui se passe. La déception vient, dans ces 2 exemples que je viens de prendre, du niveau d’attente que j’ai. Lorsque je suis déçu(e) par mon conjoint qui rentre tard, c’est tout simplement parce que j’avais espéré qu’il rentre tôt. Et donc j’avais une attente précise vis-à-vis de lui. Lorsque mon équipe de foot favorite ne remporte pas le match, ma déception vient du fait que j’attendais qu’elle gagne et que je n’avais pas du tout envisagé (ou si peu) qu’elle puisse perdre ! Quand je n’ai pas d’attente précise, et bien j’évite la déception. Faites le test ?

Si vous n’attendez pas que votre conjoint, vos amis se comportent d’une manière précise, ils ne vous décevront pas ! Bien souvent nous attendons des autres qu’ils soient conformes à notre manière d’agir ou tout simplement à un idéal que nous avons et que nous projetons justement sur eux. Plus on accueille l’autre dans sa singularité, dans sa personnalité, dans son altérité, moins nous serons déçus ! Il arrive aussi que nous soyons déçus de nous ! Alors ? Je ne suis pas satisfait de mes résultats à ce concours, je suis déçu(e) de n’avoir pas réussi cette recette de cuisine comme je l’espérais… Vous n’avez jamais eu ce type de déception ? Dans ce cas-là, en fait, la déception est souvent la conséquence, d’une « erreur d’appréciation » de notre part. Elle arrive généralement lorsque nous sous-estimons une situation, un événement et que nous surestimons notre aptitude ou nos capacités à régler ou à effectuer cette situation, à la vivre.

Alors dans ces cas-là, comment mieux vivre la déception ? Nous pouvons d’abord avoir un regard bienveillant sur nous et arrêter de nous flageller, arrêter de nous culpabiliser. « J’ai mal estimé la situation, n’en faisons pas toute une affaire ! » - Deuxièmement, nous pouvons aussi nous entraîner à mieux apprécier les situations, à vivre au regard de notre potentiel réel : en apprenant à mieux nous connaître, nous allons limiter ainsi les risques de déception. - Enfin, on peut se servir de la déception pour rebondir positivement ! En accueillant notre insatisfaction comme un moteur d’évolution personnelle, la déception nous permet de progresser. « Les résultats que j’ai obtenus à ce concours ne sont pas ceux que j’espérais ». Peut-être est-il temps que je m’organise autrement pour gagner en efficacité ? Là, on voit bien qu’on va se fixer, dans cet exemple, des objectifs qui sont réalisables et que la déception devient source de motivation. En résumé pour vivre mieux la déception il vous appartient de modifier votre attitude. Essayer d’être le moins possible dans l’attente vis-à-vis des autres, et essayez de vous servir de vos déceptions pour progresser. Et vous, qu’est-ce que ça vous inspire ?