Tours : prévention et dépistage au salon des seniors ce week-end

Dans le parc des expositions de Tours se trouvent en ce moment, entre autres, le salon des seniors. Depuis vendredi et jusqu'à ce dimanche, vous pourrez déambuler entre les stands pour vous renseigner, vous informer ou découvrir de nouvelles activités. Des conférences sont organisées tout au long de la journée. Le programme est disponible sur leur site internet.

ⓘ Publicité

Se promener au salon du senior, c'est aussi l'occasion de se faire dépister gratuitement. Vision, ouïe, ou encore mémoire, il est possible de vérifier tout cela grâce à plusieurs stands. Parmi eux, le stand "Icope". Un programme de prévention et de dépistage. A l'aide d'un questionnaire, les professionnels de santé pourront repérer précocement les facteurs de fragilité chez les personnes de plus de 60 ans. Il y a six questions sur des axes différents. Puis un test de motricité qui consiste à se lever et de se rasseoir d'une chaise plusieurs fois d'affilée.

Agir vite pour mieux vieillir

Le principe, c'est de prévenir le moindre affaiblissement, pour avoir une prise en charge vite et le rendre réversible. "L'objectif de se dépistage est de mieux prévenir pour vieillir en bonne santé", souligne Magalie Lecoutre, infirmière en pratique avancée et l'animatrice territoriale de ce programme. Et comme la prévention est le maître mot, l'étape d'après c'est le rendez-vous chez son médecin traitant, "pour mettre en place rapidement un programme et inverser la tendance", explique Magalie. L'infirmière précise que la prévention est primordiale, puisque certaines personnes peuvent ne pas se rendre compte de leur perte de mobilité ou de capacité.

Le programme "Icope" a été créé en 2017 par l'OMS. C'est pour le moment un projet expérimental, qui débute réellement début novembre pour une période de 3 ans.