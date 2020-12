Tours : Thomas Huet, un tourangeau devenu jockey, et agent de jockey.

Rien ne prédestinait Thomas Huet à devenir jockey. Il n'est pas du "sérail" comme on dit. Et, né à Tours, il n'a pas grandit dans une région où le cheval tient une place prépondérante.

Pourtant, Thomas s'est accroché. A 6 ans, il commence à monter au centre équestre La Galopade de Joué-lès-Tours. Apres son brevet, il intègre l'AFASEC, à Gouvieux (ndlr : une école de formation aux métiers du cheval de course).

Thomas a toujours été passionné par le cheval. c'est un "mordu" comme on dit. Et des efforts, il ne les a pas ménage. Hygiène sportive et nutritionnelle sont indispensables pour garder un poids constant. Un métier exigeant aussi sur les conditions physiques.

Le jockey tourangeau Thomas Huet sur l'hippodrome de Deauville. - scoopdyga

Thomas a disputé des courses dans toute la France et à l’étranger, mais il a mis tout de même plus de 10 ans à en gagner une, chez lui, sur l'hippodrome de Chambray-les-Tours.

Thomas Huet, à 37 ans, a donné un nouveau tournant à sa carrière. Il est devenu, cette année, agent de jockey, en mai dernier, lorsque les courses ont repris, après le confinement. Son écurie compte déjà Fabrice Veron, Jules Mobian et Thomas Trullier.

Très pris par son métier et sa vie à Chantilly, Thomas Huet reviens tout de même le plus souvent possible en Touraine, où réside encore sa famille.

Thomas Huet est devenu agent de jockey - Jour de Galop

