Tous égaux face à la charge mentale ?

Certaines personnes peuvent crouler sous la charge de travail, la gestion des enfants ou encore les tâches du quotidien sans jamais s'épuiser. Focus sur ces rares individus de notre entourage qui ne laissent jamais la charge mentale prendre le dessus.

Dans C'est déjà demain, Églantine Eméyé s'intéresse à la charge mentale : l'ensemble des sollicitations du cerveau pendant que l'on fait un travail. Invitée dans l'émission, la médecin psychiatre et auteure Aurélia Schneider nous explique que certaines personnes ne subissent pas la charge mentale et peuvent réaliser de nombreuses tâches sans jamais exploser.

Ces individus ont des particularités : ils savent d'abord hiérarchiser les priorités du quotidien. Ils ne sont pas du genre à faire des to do list à rallonge et "se donnent des objectifs en nombre raisonnable". Surtout, ces personnes ne se comparent pas trop aux autres : il réalisent leur travail du mieux qu'ils peuvent, c'est tout. Ce mécanisme serait "assez protecteur".

Je fais ce que je peux, je fais les choses importantes selon moi, selon mes propres besoins et ceux de mon entourage.

On leur attribue également une grande adaptabilité : "Ce sont des gens qui ne craignent pas trop l'imprévu, qui s'adaptent et qui ont une certaine souplesse."

Ces infatigables du travail savent finalement se préoccuper d'eux pour se préserver.

Éviter les conséquences de la charge mentale

Aurélia Schneider rappelle les conséquences et signes d'une surcharge mentale. La première à apparaître est la fatigue.

On ne sort pas trop de cette fatigue puisque la charge mentale ne s'en va pas.

Apparaissent également des troubles du sommeil, "parce qu'on rumine sur ce que l'on doit faire, sur ce que l'on a oublié de faire, sur ce que l'on va devoir faire".

La spécialiste décrit cette base de symptômes, fatigue et insomnie, comme "un cocktail un peu explosif". En alerte, le corps peut ensuite se mettre à envoyer d'autres signaux, comme "des douleurs variées en l'absence de problèmes médicaux".

