Tous solidaires... de quoi (largement) vous occuper

Les initiatives pour remplir nos journées en ces temps de confinement se multiplient. Et dans tous les domaines. On peut écouter de la musique, regarder des concerts, faire du jeux vidéo, se cultiver... gratuitement ! Retrouvez ici tout ce que nous avons déniché sur le Web.

Alors oui votre maison sera très propre et très rangée ces jours prochains. Mais maintenant que vous avez classé vos pots de confiture du plus petit au plus grand, puis du plus acide au plus doux, puis du plus clair au plus foncé, puis... BREF vous avez envie d'élargir vos horizons, mais sans quitter la maison !

Les simpsons - aleXsandro Palombo

Et à tout seigneur tout honneur, restons dans la maison avec nos confrères de France Musique qui proposent à la réécoute (et pas seulement en ce moment d'ailleurs) une multitude de concerts classiques, symphoniques, de la musique de chambre, et même du jazz. C'est par ici !

France Musique

Côté pop on n'est pas en reste avec les épatantes initiatives des artistes du monde entier qui se joignent à ces élans de solidarité en partageant de vrais moments de bonheur. Chris Martin par exemple, le chanteur du groupe Coldplay en repos forcé n'a pas hésité longtemps :

Chris Martin assez taquin puisqu'il a passé le flambeau à John Legend qui ne s'est pas fait prier :

John Legend

A écouter ici

Et les français ? Ils sont là bien sûr ! Jean Louis Aubert par exemple

Sans oublier Matthieu Chedid (-M-) accompagné de Pierre Richard (mais oui !)

Et vous vous souvenez de Yo-Yo Ma ? (Don't worry, be happy avec Bobby McFerrin)

A suivre...