Treizième édition Metz Plage pour célébrer l’été comme il se doit avec France Bleu Lorraine

Metz Plage, se déroulera du 20 juillet au 17 août 2021 et vous propose des activités inédites que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Organisé par la Ville de Metz Metz-Plage est un rendez-vous incontournable qui rassemble de nombreuses personnes, environ 100 000 visiteurs en 2019.

Metz Plage invite à se jeter à l'eau chaque année pendant l'été au plan d'eau de Metz.

Un beau programme d'animations attend toute la famille : initiations sportives, baseball à 5 par CoMetz Baseball, espaces aquatiques pour les enfants, Tai Chi et Qi Gong par l'Ecole Budokan Metz, espaces pour pratiquer les sports de plage, tyrolienne, möllky par l'Epée Reforgée/ Metz Mölkky Club, pétanque/jeux de boules et loisirs en famille par l'AS Pétanque Sablonnaise.

L’opération est rallongée de quelques jours cette année et de nouvelles activités sont proposées au public.

- Une partie de tennis sur du sable avec le beach tennis club de Batilly : 31 juillet de 14h/17h Pour les passionnés de raquette, le beach tennis arrive à Metz Plage, adaptation du jeu de tennis aux conditions de la plage. Ludique et fun, les pieds dans le sable, une raquette à la main, l’activité est rythmée par de la musique.

- Pour tous les fans d'Harry Potter, des initiations au Quidditch seront proposées : 25 juillet de 11h/13h (également d'autres dates) le Quidditch continue d'enthousiasmer jusqu'à l'obsession ses nombreux adeptes du monde entier.

- Pour les passionnés de musique, des cours de Mix DJ seront programmés : 21 juillet de 14h/17h30 (également d'autres dates) pour la première fois à Metz Plage, venez vous initier au set DJ avec la DJ School Metz, apportez votre contribution à l'ambiance festive de l'opération en vibrant au rythme de la musique.

- Des cours de sylvothérapie et hatha yoga pour se relaxer : 3 août de 11h00/12h00 (également d'autres dates) retournez à l’essence même de la nature en vous offrant un moment de paix intérieur en parfaite harmonie avec les arbres.

Metz Plage, c'est l'événement estival à ne pas rater en famille

Egalement des temps forts :

- Un tournoi de teqball le samedi 24 juillet ainsi qu'une nouvelle expérience culinaire pour le tournoi d'inauguration, pour la première fois une compétition internationale de Teqball où match simple et double seront disputés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

- Deux concerts pour le week-end de clôture avec Lukas Abdul et Romain Muller acrobranche : Le 15 août de 18h/19h30.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tout le programme est à retrouver : ici

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

France Bleu Lorraine sera en direct tous les jours pour vous informer de l’ouverture ou non de Metz et pour présenter toutes les animations à 10h45 en semaine / 11h08 le week-end.

L'été sera chaud ! Metz plage va combler petits et grands qui profiteront en famille de l'ambiance estivale tout l'été... l'évènement que tout le monde attend...

Les visiteurs pourront profiter des étendues de sable !

Metz Plage c'est gratuit et ça le restera ! Ouverture de 11h à 20h.

Parking à 2€

Parc à vélos

Restauration sur place

Prêt de matériel sur place

Metz Plage sera également un événement "safe to meet" où le protocole sanitaire sera respecté.

Et pour ne rien manquer de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook-Twitter et Instagram.