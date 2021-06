Tu tires ou tu pointes ? On révise les règles de la pétanque

Franck Gibaldi, Président de Grenoble boules 38, nous a accueilli avec Bertrand Fissot en pleine partie avec ses coéquipiers. La pétanque se porte bien dans notre département. Le boulodrome se trouve à l’Esplanade à Grenoble. Le Comité Départemental de l'Isère Pétanque, rattaché au Comité Régional AUVERGNE RHONE-ALPES annonce occuper le premier rang au nombre d'adhérents avec 4807 licenciés pour l'année 2020. Il est constitué de 78 clubs. Ce n’est pas rien.

Révisons les règles

Jeu provençal ou pétanque

Jeu provençal, pétanque ou boule lyonnaise, il faut comprendre la différence et réviser les règles. L’ancêtre c’est la Provençale. Ça se joue entre 15 et 20 mètres. On fait trois pas pour tirer et pour pointer, on est obligé de sortir du cercle et de pointer sur un pied. Ensuite, les distances furent réduites pour jouer entre 6 et 10 mètres, on a appelé ça, les pieds tanqués, c'est à dire les pieds dans le cercle. Ce qui est devenu la pétanque qui vient, en fait, de La Ciotat.

Le jeu de boule

Le jeu de boules est encore différent. Il se joue avec une grosse boule et le plus souvent au boulodrome, même si l'on peut jouer à l'extérieur. Là, c'est pareil. Entre 12 et 17 mètres il faut courir pour tirer dans la boule. Ces deux sports sont différents. Il s’agit de deux licences différentes, tandis qu'avec la même licence de pétanque, qu'on peut faire la pétanque et la provençale.

Au Grenoble boules 38, on joue à la pétanque. Pour faire une bonne partie de pétanque. Il faut être au minimum deux . Une belle partie de pétanque commence simplement. Il faut approcher ses boules au plus près du cochonnet. A 13 points, c'est gagné !

En tête à tête: on joue un contre un avec trois boules chacun

En doublette, on joue deux contre deux avec trois boules chacun

En triplette on joue trois contre trois avec deux boules chacun

La Coupe de France est composée de six tête à tête, trois doublettes et deux triplettes. On peut être huit par équipe avec les remplaçants. Et le club a gagné 24 à 7, un beau score !

La bonne équipe

Il suffit de trouver des joueurs motivés et passionnés, des boules de pétanque 100% acier et une bille en bois dur (le cochonnet)

Leçon de vocabulaire

Pointer: Il s'agit de lancer sa boule pour se rapprocher le plus possible du but.

Faire un carreau parfait: c’est lorsque l’on réussit à placer sa boule exactement à la place de celle de son adversaire.

Quel terrain pour jouer ?

Les dimensions réglementaires d’un terrain de pétanque sont de 4 mètres de large et de 15 mètres de long. Pour délimiter le terrain, il suffit de 4 piquets, une ficelle et un mètre pour mesurer le terrain. Il est important de faire l’acquisition de boules de qualités, adaptées à notre main. Il faut lancer le cochonnet à une distance comprise entre 6 et 10 m et à 1 m de tout obstacle au moins (mur, arbre...). Le cercle permet de se positionner.

Tu tires ou tu pointes ? Là est la question.

On continue demain avant de peut-être vous inscrire au club le plus proche de chez vous . C’est une bonne idée pour profiter de l’été, apprendre à jouer et faire connaissance.