Un bisou dans le placard...

Et si vous profitiez de cette rentrée pour faire le tri dans votre penderie et vous engager à ne plus la surcharger. C'est la bonne astuce de France Bleu Limousin. Comment faire ? Simplement en appliquant la méthode Bisou ...

Cette démarche, vous l'avez compris, est une démarche écoresponsable, c'est donc à notre compte en banque mais aussi à la planète qu'on fait un bisou !