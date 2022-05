Un cadeau fête des mères chaque jour sur France Bleu Poitou avec Best Mum

La fête des mères c'est le 29 mai. Qu'est-ce qu'on fait : on attend qu'ils y pensent ou bien on prend les choses en main ? Vous pouvez répéter la date tous les jours à votre tribu et vous pouvez aussi jouer à onze heures sur France Bleu Poitou pour vous offrir l'un des soins bien-être que nous vous offrons cette semaine chez Best Mum à Poitiers. N'hésitez pas faire les deux !

Le logo Best Mum. - Elodie Poulon/Best Mum

Chaque jour un soin à gagner pour l'un des trois candidats dans On Joue Ensemble : massage du corps, soin du visage, pose de vernis semi-permanent... C'est la personne qui aura fait le meilleur score parmis les trois candidats du jour qui repartira avec son cadeau France Bleu Poitou/Best Mum.

Et ne dites pas que vous ne pouvez pas prendre du temps pour vous occuper de vous : Best Mum propose un service garderie le temps des soins.

Alors qui va nous appeler au 05 49 60 20 20 à onze heures pour répondre à quatre questions : vous ? Vous avez bien raison.