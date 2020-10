Journée de la vue : à Besançon, l'un des trois centres français spécialisés dans l'aide aux malvoyants

Le Centre d'orientation pour les personnes malvoyantes (CECOM) de Besançon regroupe deux cabinets, installés dans les locaux de l'association Les Salins de Bregille. C'est l'un des trois seuls centres de ce type en France, avec Paris et Lille.

Un lundi sur deux, une orthoptiste bisontine, Séverine Credeville, et trois opticiens de chez Optic 2000 se relaient pour traiter, bénévolement, des personnes atteintes de basse vision. Autrement dit, elles ne sont pas totalement aveugles, mais quand même handicapées par leur mauvaise vue.

Des professionnels de la basse vision interviennent bénévolement

"On conseille, on accompagne des personnes malvoyantes. Et notre objectif c'est de leur redonner de l'autonomie. De leur rendre des possibilités dans certaines activités comme la lecture", explique Julien Boucherot, opticien Optic 2000 à Quétigny , en Côte d'Or. Ce qui est exceptionnel au CECOM, c'est que chaque patient a droit à une heure trente de consultation. "On fait un examen, on fait faire des essais avec du matériel, des lunettes, des filtres des lumières. Et on essaie de voir avec la personne quelles sont les solutions les plus efficaces", détaille l'opticien bénévole.

Notre objectif, c'est de redonner de l'autonomie aux malvoyants

L'accompagnement des malvoyants est systématiquement assuré par un opticien et une orthoptiste. Le rôle de l'orthoptiste, Séverine Crédeville, c'est de proposer des exercices simples, de nouveaux réflexes, comme trouver un nouveau "point de fixation" pendant la lecture.

Andrée, 78 ans, souffre de basse vision depuis six ans. Mais l'an dernier sa vue s'est considérablement dégradée, elle ne pouvait plus lire ou cuisiner. Alors son ophtalmologue l'a envoyé au CECOM. © Radio France - Rachel Saadoddine

A 78 ans, la vue d'Andrée l'handicape : "Je n'arrive plus à lire correctement, ni à coudre. Dans la cuisine j'ai une balance digitale mais je ne peux plus lire les chiffres, alors je me trompe." Autant de problèmes qui pourront être, en partie, résolus grâce à des lunettes adaptées et un bon éclairage.

C'est donc une vraie chance pour Besançon d'abriter l'un des trois CECOM de France, créé par la Fondation d'entreprise Optic 2000-LISSAC-Audio 2000. Plus de 200 personnes ont déjà bénéficié gratuitement de ce centre franc-comtois depuis son ouverture en 2016. Les consultations sont ouvertes un lundi sur deux, de 9h30 à 16h30.