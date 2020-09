Un coach sportif en ligne, c'est mieux qu'une séance de sport en salle ?

Et si on abordait cette rentrée en pleine forme ? Plus de choses sont désormais possibles en ligne, comme un véritable programme sportif préparé par un coach professionnel. Est-ce vraiment efficace ?

Depuis les années 80 et l'émission "Gym tonic" à la télévision, le sport individuel (renforcement musculaire, les exercices cardio....) s'est affranchi des salles de sport et de leurs tarifs parfois prohibitifs pour s'installer dans nos salons. Eglantine Eméyé s'intéresse à cette nouvelle pratique du sport qui se fait désormais en ligne, dans son émission C'est déjà demain.

Le coach sportif Christophe Ruelle, partage avec nous son expérience d'entraîneur sportif virtuel et sa philosophie du sport : "La volonté est la clé de la réussite".

Beaucoup de personnes pensent que la volonté, c'est dans l'intensité qu'on peut l'avoir. Pas du tout ! C'est des choses simples mais il faut s'y tenir, tout simplement.

Comment bien choisir son coach en ligne ?

Même si le coach sportif paraît sympa, comment puis-je être sûr qu'il est professionnel et que je ne vais pas me faire mal en faisant ses exercices ?

Une question de feeling

La première impression peut être importante et c'est déjà une bonne chose si vous trouvez votre coach avenant. Après, il faut se renseigner auprès de la communauté des utilisateurs et consulter les commentaires et critiques qui peuvent exister sur les cours et sur le ou la professeur-e.

La pédagogie

Ce qui est important lors du choix est de voir si les consignes d'exécution sont claires. La pédagogie est primordiale.

Que l'on soit en cours collectif dans une salle ou devant son écran, le coach doit savoir bien se positionner devant ses élèves afin de détailler au mieux ses consignes d'exécution. Si les explications sont claires, c'est un bon indice de son professionnalisme et la garantie de ne pas se faire mal.

Comment rendre efficaces nos séances de sport à la maison ?

Il ne faut surtout pas rester sur ses acquis.

Être en perpétuelle progression

En progressant, vous vous sentez rassuré sur votre forme et ça vous motive à continuer vos efforts. Afin d'optimiser les résultats, Il faut diversifier le plus possible ses exercices pour habituer son corps à créer une nouvelle aptitude.

La fréquence des entraînements

Tout dépend de l'objectif et de la personne et de ses habitudes de vie. Il vaut mieux un petit peu de sport tous les jours que pas du tout. Un rythme de trois séances par semaine, c'est très bien.

Le rythme le plus optimal est de faire du sport 10 minutes tous les jours et une demi-heure ou 40 minutes tous les trois jours.

Tous à vos tenues de sport et on "se bouge" dans le salon !