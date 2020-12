Un coffret découverte de produits de beauté du laboratoire Aisthesis à Ytrac

Le coffret découverte

Un coffret avec plusieurs types de produits au choix : savons, baumes, huiles, maquillage ; à personnaliser selon vos envies et votre budget ! Les produits sont fabriqués dans le laboratoire de Nathalie. Des cosmétiques naturels à base d’ingrédients naturels de qualité biologique ou de récolte sauvage, dont des huiles et beurres végétaux (karité, olive, ricin, etc), des huiles essentielles (menthe poivrée, lavande, etc), des extraits de plantes (ortie, curcuma, etc), des extrait animaux (cire d’abeille, miel), et des extraits minéraux (argiles, oxydes, micas, etc.).

Savon Aisthesis

Des ateliers

Nathalie propose aussi des ateliers pour découvrir la fabrication de baumes, huiles ou maquillage en individuel, ou petit groupe. Mieux connaitre les ingrédients, leurs propriétés et les recettes pour fabriquer les vôtres à la maison !

Aisthesis Cosmétiques

Quelques points de vente :

Institut MA PAUSE DETENTE, 89 avenue Charles de Gaulle, 15000 AURILLAC

Salon O’PURE COIFFURE, 15 quartier de l’église, 15190 Condat-En-Féniers

Laboratoire AISTHESIS, 19 avenue Roger Rivère, Le Bex, 15130 YTRAC

Boutique en ligne sur aisthesis-cosmetiques.com

