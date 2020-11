Un coup de mou passager ? C'est la faute de notre cerveau !

On ne va pas se mentir, le moral n'est pas au beau fixe ces temps-ci. C'est la faute de notre cerveau et c'est aussi lui qui va nous aider à envisager l'avenir sereinement.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec met les pieds dans le plat et se demande pourquoi nous sommes si nombreux à nous sentir perdus et d'humeur maussade depuis plusieurs mois. En compagnie cette fois du docteur en neurosciences et rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho Sébastien Bohler, on tente de trouver la source du problème et, surtout, sa solution.

Une période d'incertitudes

"Pourquoi sommes-nous paumés en ce moment ?" s'interroge Sidonie Bonnec au début de l'émission de ce 13 novembre. La réponse de son invité est alors sans appel :

Nous vivons un moment d'incertitudes sans précédent

Comme l'indique Sébastien Bohler : "le cerveau humain a besoin de repères pour s'orienter dans son environnement et se projeter vers l'avenir". Le cerveau humain est programmé pour envisager un avenir et trouver le moyen d'y parvenir. C'est notre capacité à anticiper et à nous projeter dans le futur qui nous permet d'espérer, de mener des projets et de faire des choix.

Mais aujourd'hui, difficile d'envisager l'avenir car, comme l'indique Sébastien Bohler :

Il y a comme une série de murs devant nous

On ne sait pas quand sera le déconfinement, ni s'il y aura une troisième vague de COVID ce à quoi s'ajoutent les enjeux climatiques et d'autres nouvelles peu réjouissantes. On finit par se dire "à quoi bon tout ça ?".

Cette somme d'incertitudes nous empêche de nous projeter dans l'avenir et "c'est un défi pour le cerveau, on n'a pas été programmé pour ça" nous dit Sébastien Bohler.

La solution est dans notre cerveau

Notre cerveau est construit autour d'un circuit profond qui nous pousse à rechercher la facilité et le plaisir.

Mais il existe une autre liaison dans notre cerveau qui cherche non pas de la jouissance mais du sens. C'est cette liaison qui veut mettre de la cohérence entre nos valeurs et nos actes ou bien qui tente de se représenter le monde comme quelque chose de cohérent.

Notre cerveau nous pousse donc en permanence à chercher du sens, sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, il nous aide orienter notre vie en trouvant de la cohérence entre nos valeurs et nos actes. Également, il nous pousse à donner du sens au monde qui nous entoure et à interpréter nos vies. Enfin, il nous aide à créer un sens social pour harmoniser nos relations et créer des codes pour vivre ensemble.

C'est donc lui qui va nous permettre, avec un peu de temps, d'envisager l'avenir plus sereinement voire de créer un nouveau modèle de société. En résumé, c'est ici que se loge l'espoir.