Un Ehpad très solidaire dans le Cantal

Le personnel confiné et solidaire

Solidarité totale à l'Ephad la "Résidence de la Cère" à Arpajon-sur-Cère, dans le Cantal. Vingt-deux salariés volontaires se sont confinés totalement avec 62 résidents dans cette maison de retraite dépendant de la commune. Directrice, soignants, agents de service et de nuit et cuisiniers, ils entendent ainsi éviter l'entrée du Covid-19 dans l'Ehpad, via leur intermédiaire, alors que l'établissement est épargné jusque là par le virus qui a fait des ravages dans d'autres Ehpad.

Une organisation modifiée

La directrice de la résidence, Marie-Thérèse Vigier-Souq explique que l'organisation et les plannings ont été modifiés pour pouvoir s'adapter au confinement total

Chacun remplit plusieurs fonctions à l’exception des gestes médicaux, y compris les 3 infirmières

La "Résidence de la Cère" - Résidence de la Cère

Le personnel a installé des matelas dans des salles inoccupées pour pouvoir vivre à temps complet dans l'Ehpad. Mais les journées de travail sont longues. Le confinement total qui a débuté le 3 avril doit s'achever le 17 avril en espérant que le virus s'éloigne du Cantal, relativement épargné jusqu'à présent. Les salariés ont quand même le sourire explique Anne Vertraet, une infirmière.

Heureusement les cuisiniers sont avec nous. Çà ressemble un peu à un camping.

Des résidents et des familles reconnaissants

Les personnes âgées qui perçoivent la situation manifestent leur reconnaissance, parfois les larmes aux yeux. Les familles aussi. Elles reçoivent des nouvelles par mail ou d'autres outils numériques plusieurs fois par semaine ainsi que des photos. Les autres salariés qui n'ont pu se joindre à cet élan, souvent pour des raisons familiales manifestent aussi leur solidarité régulièrement et sont prêts à prendre le relais à la fin confinement pour soulager leurs collègues.