Un explorateur amoureux de la Creuse

Stéphane Dugast est un aventurier qui a la bougeotte. Après avoir passé deux mois confiné dans son appartement, il se lance à vélo sur la "diagonale du vide" pour découvrir la France au cours d'un périple de 2000 km. Il en revient amoureux de la Creuse.

Aujourd'hui, elle reçoit l'aventurier Stéphane Dugast qui a profité du déconfinement pour se dégourdir les jambes au cours d'un périple de 39 jours et 2000 km à vélo sur les routes de France.

39 jours et 2000 km à vélo

Il n'aura échappé à personne que 2020 est une année particulière. L'aventurier Stéphane Dugast a passé son confinement dans un appartement parisien. Cet amoureux des grands espaces a vu son horizon se réduire et tous ses projets d'expéditions tomber à l'eau.

Contraint de ne pouvoir voyager qu'en France, il se lance le défi de traverser notre pays à vélo, dans un périple reliant deux villes parmi les plus éloignées : de Bray-Dunes à coté de Dunkerque jusqu'à Hendaye à coté de Biarritz.

La Creuse comme remède au confinement

C'est à l'occasion de ce périple que Stéphane Dugast a découvert la Creuse.

J'ai une profonde affection pour la Creuse

L'aventurier a craqué pour l'authenticité de la région, sa simplicité et sa biodiversité. Il revient marqué par les paysages vallonnés, les lacs peuplés d'oiseaux et les odeurs de la nature qu'il a pris plaisir à (re)découvrir. Il n'est d'ailleurs pas le seul à apprécier la beauté de la Creuse puisque, cet été, les hôtels et les chambres d’hôtes ont fait le plein dans la région.

On peut aller en vacances dans la Creuse et c'est aussi bien que dans le Var ou dans le Vaucluse

La diagonale du vide et autres clichés

Les géographes l'appellent "la diagonale du vide", une expression très froide pour désigner cette partie du territoire français située loin des grandes villes. Plus rurale, on prétend qu'il ne s'y passe rien et que cette zone est loin des grandes activités.

"Tout ça, c'est des clichés" rappelle l'explorateur Stéphane Dugast.

Il confirme que si certaines régions comme l'Est de la France ont beaucoup souffert de l'évolution industrielle, elles ont toujours des paysages magnifiques à offrir.

Explorateur ayant sillonné les quatre coins du globe, sa conclusion est sans appel : "La France est un pays merveilleux".