Un jambon de pays d’une valeur de 300 euros à gagner avec France Bleu Périgord

France Bleu Périgord vous offre dans le Dordogne poursuite, du lundi 14 mars au vendredi 18 mars 2022, un jambon de pays pur porc Gascon de la ferme Des Coteaux du Maine de Céline et Sébastien Chinouilh à Clermont-de-Beauregard. Un jambon entre 7 et 8 kg, d'une valeur de 300 € environ, d’une qualité gustative exceptionnelle !

Le porc Gascon est une race de porc à croissance lente. Pour donner à la viande une maturité et une qualité supérieure, Céline et Sébastien élèvent leur bétail pendant au moins 15 mois. Les porcs se nourrissent des productions de l’exploitation : maïs, pois, féverole, blé, orge, … En saison, ils raffolent des glands et des châtaignes.

Le porc Gascon, une race protégée

Le porc Gascon est l’équivalent du noir de Bigorre, appellation géographique protégée. Depuis 2017, Céline et Sébastien Chinouilh ont rejoint l’Association Nationale de Sauvegarde du Porc Gascon. La race gasconne a été retrouvée en très faible effectif dans les années 80 et conservée à partir d'un noyau de quelques dizaines d'animaux seulement. La ténacité et le travail d’éleveurs comme Céline et Sébastien ont permis de sauver cette race.

Le jambon de pays de porc gascon produit par Céline et Sébastien Chinouilh à Clermont-de-Beauregard. - Ferme de Céline et Sébastien Chinouilh

