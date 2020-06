Un jour, une plante: « Se soigner par les plantes », Olivier Tissot est Votre Guide par exemple via son blog.

« Et si on se soignait par les plantes », Le tilleul, l’églantier, le noisetier, le frêne, le pissenlit, ce ne sont que quelques exemples, C’est l’invitation d’Olivier Tissot sur son blog et sa page You Tube.

Olivier Tissot, nous le connaissons sur France Bleu Besançon puisqu’il est l’un des experts en ce moment à 8h40 Et Olivier est d’abord de son état pharmacien, Comme j’aime à dire apothicaire.

Les pharmacies étant une proximité importante où l’on peut prendre conseils dès le signe d’un petit bobo et si plus gros, le bobo, direction le médecin.

Olivier est donc pharmacien et il se passionne aussi pour ce que l’on nomme la médecine complémentaire comme l’aromathérapie, la Phytothérapie pour ne citer qu’elles.

Pour le côté pratique, cet amoureux de la nature, nous invite à des ballades pour mieux l’appréhender, la nature, être curieux de ce qui nous entourent, se promener tout en réalisant les valeurs qu’il peut y avoir sous nos pieds, autour de nous et ceux que l’on voir dans les champs et pâtures, les forêts de notre belle région.

Un jour, une plante: « Se soigner par les plantes » Olivier Tissot

Olivier propose : "se soigner par les plantes".

L’églantier, l’ail des ours, l’aubépine, la Ronce, le Frêne, le Pissenlit et autre tilleul, en deux minutes, Olivier tout en se promenant nous explique les vertus, les propriétés phytothérapiques, montre leurs critères d’identification et à quoi elles peuvent sévir.

Un jour, une plante: « Se soigner par les plantes », pour découvrir les plantes et les fleurs des prairies, des forêts et des sous-bois Et c’est l’occasion si on en doutait, de s’apercevoir que la Franche Comté resplendit de charme.