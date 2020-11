Un marathon virtuel pour les sinistrés de la tempête Alex

Jusqu'au 30 novembre, il est possible de courir un marathon entier... dans son salon ou à un kilomètre de chez soi ! Coronavirus oblige, la course Nice-Cannes doit se mettre à l'heure du virtuel. Une course dont les bénéfices seront reversés au fonds de solidarité pour les victimes des intempéries.