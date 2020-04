La solidarité en Dordogne passe aussi par un petit bout de tissu qui pourrait bien sauver des vies. Un réseau de couturières oeuvre pour fabriquer et offrir des masques en tissu dans le ribéracois "couturière solidaire Riberac et ses alentours"

Un nouveau mouvement de solidarité "Couturière solidaire Riberac et ses alentours"

Couturière solidaire Ribérac et ses alentours

Le groupe couturière solidaire Ribérac et ses alentours a vu le jour samedi 4 avril sur FaceBook, un groupe solidaire, des petites mains qui savent coudre pour une belle cause, confectionner des masques de protection . Les tutoriels de masques en tissu à fabriquer soi-même sont légion sur YouTube.

Des centres hospitaliers sollicitent les usines de textile ou les soignants pour confectionner des masques de soin . D'ou cette belle idée généreuse de s'y mettre en Périgord car à plusieurs ça bouge plus vite.le sujet du port du masque est au centre de l'actu et des conservations, pour pallier ce manque, une méthode alternative émerge, la fabrication de masque en tissu. Dans le groupe les idées sont nombreuses avec du voilage hivernale et même des conseils pour laver le masque.

ce groupe est crée pour faire don ou pour demande ou autres prêt de machine .....

bref un groupe pour s'entraider dans ces moments de confinement

Encore la preuve que le Périgord ne relâche pas ses efforts dans cette période de pandémie, merci à ces petites mains si agiles.