Un séjour au Grand Parc du Puy du Fou à gagner dans Lou Boursicou

Un séjour à l'occasion du Salon Passion Voyages de Limoges

Samedi 25 janvier, de 10h à 18h, nous vous donnons rendez-vous au 3ème Salon Passion Voyages à l’aéroport de Limoges avec Fitour Voyages !

L’occasion de préparer vos prochaines vacances et découvrir de nouvelles destinations

A vivre avec France Bleu Limousin en direct de l'Aéroport de Limoges vendredi 24 janvier dès 9h - ©SalonPassionVoyages FB

Au programme : de nombreuses conférences avec des professionnels du tourisme , des échanges d’expériences voyages et de nombreuses surprises !

France Bleu Limousin installera ses studios vendredi 24 janvier dès 9h dans l'Aéroport Limoges Bellegarde. Venez nous rejoindre !

Un explosion de spectacles grandioses !

Fondé en 1978 par Philippe de Villiers, le Puy du Fou accueille plus de deux millions de visiteurs chaque année. Régulièrement récompensé aux Thea Awards de Los Angeles (l'équivalent des Oscars pour les parcs d'attractions), ce parc est considéré comme l'un des plus beaux et des plus spectaculaires au monde.

Les noces de feu

Lors de votre séjour vous assisterez au tout nouveau spectacle du parc. Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. Les danseurs et des décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir à un pianiste virtuose et sa muse un mariage inoubliable !

Le Grand Parc et la Cinéscénie

Chaque décor monumental abrite un spectacle original grandiose qui vous plonge au cœur de l’action. De l’Antiquité à nos jours, voyagez dans le temps au rythme des effets spéciaux, des cascades époustouflantes et chorégraphies millimétrées.

Un parc que vous n'oublierez pas ! Le Puy du Fou vous offre des lieux hors du temps

Et, à la tombée de la nuit...La Cinéscénie

Ce plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de nombreuses nouveautés : la nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 6 ans avec de nouveaux effets spéciaux.

La Cinéscénie vous en met plein les yeux !

Votre séjour pour deux personnes comprend :

Le transport en autocar grand tourisme

La demi-pension du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 3

Les boissons durant les repas

Les billets d'entrée au parc

L’hébergement à l'hôtel "Les Archers" 2* à Chambretaud

L'assurance assistance et rapatriement