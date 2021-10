Un shooting pour prévenir le cancer du sein

Une femme sur huit sera atteinte au cours de sa vie par un cancer du sein. Ce chiffre ne cesse d'augmenter et les femmes touchées le sont de plus en plus jeunes. En ce mois d'Octobre rose, et face à ce constat Aurélie de Aurélie S. Make up and Beauty a décidé d’organiser un shooting photo mettant en scène des femmes, de toutes les générations, touchées de près ou de loin par le cancer du sein. Pour cela, elle s'est associée avec des entrepreneuses toulousaines : photographe, décoratrice, coiffeuse, fleuriste en plus de sa compétence de maquilleuse professionnelle. Un moyen de sensibiliser les femmes au dépistage de manière poétique et artistique. Elle était notre invité sur France Bleu Occitanie.

Pour suivre le travail d'Aurélie c'est sur sa page Instagram : aurelie_s_makeup.and.beauty