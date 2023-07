Un spécialiste lillois de la nutrition tord le cou aux idées fausses sur les régimes

Jean- Michel Lecerf publie un livre sur les "40 idées fausses sur les régimes". Spécialiste de la nutrition, il dirige le centre Prévention Santé Longévité à l'Institut Pasteur de Lille. Fort de sa pratique et de son expérience, il veut donner des informations fiables sur le sujet, basées sur la science et non sur "les bruits qui circulent". Il a passé en revue 40 régimes, pas simplement pour maigrir et constate que certains sont utiles. "Il est toujours utile d'améliorer son alimentation, précise Jean-Michel Lecerf, mais il ne faut pas faire n'importe quoi."

Tous les régimes ne sont pas mauvais à condition de ne pas faire n'importe quoi

"Rééquilibrer, c'est la base de tout, poursuit le médecin, de temps en temps, il y a des gens qui doivent supprimer un certain nombre d'aliments parce qu'ils ont des maladies ou des allergies mais cela ne doit pas être généralisé." En clair, ne pas supprimer le sucre, le gluten ou les laitages de façon arbitraire, ce qu'on peut qualifier de régime d'exclusion.

"Bien manger, c'est apprendre à manger un peu, de tout, avec modération et avec plaisir"

Il y a de très bons modes alimentaires indique Jean-Michel Lecerf. Et de citer le régime méditerranéen que l'on peut adapter dans le nord et qui est une bonne façon de se nourrir. "Une part importante de produits végétaux simples, des fruits, des légumes, des céréales complètes (du blé, de l'orge), des légumes secs et puis un peu de viande, de poisson, de produits laitiers fermentés, des épices, des herbes, de l'huile d'olive, des produits bruts, simples, du terroir, de la saison , où il n'y a pas d'exclusions, pas d'interdits."

Le livre de Jean-Michel Lecerf, publié aux Éditions Quæ, se décline en quatre chapitres ; les régimes pour perdre du poids, les régimes d'exclusion, les régimes bon pour la santé et les régimes spéciaux .