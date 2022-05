Un trésor de la nature : la spiruline, un aliment exceptionnel riche et naturel

Classée comme microalgue, la spiruline se développe naturellement dans différents lacs de notre planète depuis l'origine de la vie sur terre. C'est seulement depuis les années 60 que cet aliment exceptionnel est cultivé pour lutter contre la malnutrition dans le monde ou dans un but commercial.

De couleur verte la spiruline, qui doit son nom à sa forme spiralée, existe à l'état naturel depuis plus de trois milliards d'années sur la planète. Aujourd'hui produite de façon contrôlée partout dans le monde, là où le climat le permet, elle appartient à la famille des cyanobactéries*, les microalgues bleu-vert. On en recense près de 1500 types d'algues bleues, mais seulement 36 espèces de spiruline sont comestibles.

Les bienfaits reconnus de la microalgue

Faible en calories, riche en protéines, en antioxydants comme la phycocyanine et en oméga-6 , la spiruline un aliment très intéressant. On parle souvent de cette algue comme d'un "superaliment". L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a d'ailleurs classé la spiruline comme "le meilleur aliment du 21ème siècle pour l'humanité".

La Spiruline : l'aliment le plus ancien du futur © Radio France - P Cléro

La spiruline est assimilable à 95% par l'organisme humain. Très très riche, elle permet de lutter contre les carences alimentaires. Elle est détoxifiante, et elle rééquilibrerait l'organisme. Cette microalgue est donc très intéressante pour toutes les personnes qui sont carencées.

Une simple prise** quotidienne par cure de un ou deux mois, à raison d'une demi ou d'une cuillère à café permettrait de rétablir le microbiote intestinal, de rebooster les défenses naturelles du corps lors des changements de saison par exemple. La spiruline à la réputation également, dans le cadre d'une activité physique et/ou sportive, de favoriser la prise de masse musculaire, faciliter la récupération à l'effort, accompagner les sportifs en phase de préparation de futures compétitions.

Ses propriétés en font un excellent complément alimentaire en période de croissance chez les enfants, ou de décroissance chez les séniors. Des propriétés également très intéressantes durant les périodes d'activités professionnelles plus intenses, en résumé la spiruline peut-être consommée tout le long de l'année.

Une seule précaution : pour les personnes qui ont naturellement un taux de fer élevé dans le sang, il est conseillé d'éviter la prise de ce super aliment. La spiruline en confère un apport supplémentaire important.

La spiruline peut être intégrée dans toutes les préparations froides aussi diverses et variées comme dans une compote, un fromage blanc mais également dans une mousse de saumon, des rillettes de thon, un houmous... Elle va apporter une couleur bleu-vert aux préparations culinaires, elle est également un colorant naturel.

Une production paysanne et artisanale en Pays de Retz

A la Ferme des Roseaux, Hugo Baudet a fait le choix de cultiver une spiruline de haute qualité sans pesticide, sans fongicide ni insecticide. L'algue produite à base d'une souche naturelle sans OGM est déshydratée à basse température, à 40°, et prête à consommer.

Le choix de cultiver une spiruline paysanne en brindilles apporte l'assurance d'une algue bien complète, non dénaturée et qui a conservé l'intégralité de tous les éléments qui la composent naturellement.

"Chacun apprend à se connaitre, et à se connaitre avec la spiruline - ©Huho Baudet

Hugo Baudet en pleine récolte artisanale à la Ferme des Roseaux © Radio France - P Cléro

Située à La Plaine-sur-Mer(44) en région Pays de la Loire, la Ferme des Roseaux se visite été comme hiver. Toutes les informations sont à retrouver sur le site : spiruline-de-retz.fr

*Les cyanobactéries sont des micro-organismes présentes sur Terre depuis deux à trois milliards d'années. **Il n’existe aucune toxicité connue, il est conseillé de commencer la prise de spiruline progressivement (une demi-dose dans les premiers jours) le temps de « détoxifier l’organisme ». La dose journalière étant de 3 à 5g de spiruline déshydratée pour un adulte soit 1 à 2 petites cuillères -©spiruline-de-retz.fr