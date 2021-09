Une application 100 % auvergnate pour les personnes en situation de handicap

L'association auvergnate AcceSens est à l'initiative de l'application Handivisites. Le but : rendre plus accessible les sites touristiques aux personnes en situation de handicap visuel, auditif et mental.

Cédric Thévenet est bénévole au sein de l'association AcceSens et non-voyant. Après quelques clics sur son téléphone, il s'exclame : "Voilà ! C'est ce que je cherche." Il vient d'accéder à une visite audio-guidée du village de Blesle, en Haute-Loire. Il lance l'audiodescription.

Une voix numérique dépeint le paysage, la place principale et le bruit d'une rivière qui coule en contrebas. Malgré son handicap, Cédric peut visualiser le village, directement sur place, ou bien en restant simplement chez lui.

Musées, monuments, réserves naturelles... l'application Handivisites permet de faire des visites touristiques en audio-guide, mais pas seulement, comme l'indique Cédric, "il y a aussi des dessins en couleurs contrastées pour les mal-voyants, des documents en Facile à lire et à comprendre pour le public qui aurait une déficience mentale, et aussi des visites en langue des signes pour le public avec une déficience auditive."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Améliorer l'accès à l'information

Des adaptations nécessaires pour améliorer l'accès de ces sites aux personnes en situation de handicap, qui sont souvent trop peu considérées selon Isabelle Richard. La chargée de communication à AcceSens explique : "on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'information et que les personnes n'avaient pas accès à l'info la plus limpide possible. Sur les sites touristiques, elles ne savaient pas ce qui serait adapté à leurs besoins."

L'application sera officiellement lancée le 15 octobre prochain, mais il est déjà possible de la télécharger gratuitement. Si Isabelle Richard rappelle que l'initiative est 100 % auvergnate, elle précise qu'une centaine de sites est recensée à travers toute la France.

Le panel de sites accessibles ne cesse de s'élargir. D'ailleurs, il est aussi possible d'y retrouver les restaurants et hébergements accessibles aux personnes en situation de handicap visuel, auditif et mental.