Une application mobile pour manger bio en Haute Loire

Cette appli a été conçue par les producteurs bio pour les consommateurs altiligériens. Il s’agit d’une carte interactive qui répertorie les bonnes adresses pour manger bio et local en direct des fermes de la Haute- Loire et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En cette période particulière de confinement, les marchés se font rares en Haute- Loire et pour certains, il est devenu difficile de s’approvisionner en produits bio et locaux. Aussi, les producteurs se sont organisés pour créer et vous offrir des points de dépôts de paniers ou livrer à domicile…

Une mise à jour régulière du site www.bonplanbio.fr est réalisée afin d’y intégrer les changements actuels : nouveaux points de dépôt de paniers, marchés annulés ou limités, nouveaux horaires dans les magasins, vente à la ferme annulée ou au contraire mise en place sur certaines fermes…

Il suffit d’entrer le nom de votre commune ou de vous géo localiser et le tour est joué ! Bon appétit !