Une balade sur la Garonne, à nouveau possible à partir du 11 mai

Distribution de masques pour les habitants de Bordeaux : tout savoir pour vos demandes de masques supplémentaires pour votre famille

Masque tissu Bdx

Si vous habitez Bordeaux, vous avez du recevoir votre masque barrière en tissu, lavable et réutilisable. Cependant il est possible qu’au regard de la composition actuelle de votre famille, vous ayez besoin de masques supplémentaires. Pour exprimer votre demande, vous avez deux possibilités :

Vous rendre sur la plateforme en ligne https://masques.scnbdx.fr

Contacter la plateforme dédiée au 0800 393 333

Dans les deux cas vous devez vous munir de votre identifiant bénéficiaire indiqué dans le courrier accompagnant les masques. Plus d’infos sur le site de la Mairie de Bordeaux

CEP Facebook live

Réfléchir à son évolution professionnelle dans un contexte de crise sanitaire. Pour répondre à ces interrogations légitimes, rendez-vous sur le Facebook live du CEP ( Conseil en évolution professionnelle) le 7 mai à 11h30

Pourquoi ce service est-il particulièrement mobilisé en cette période de confinement ? Le contexte de confinement est propice à l’introspection et fait réfléchir de nombreux actifs quant à leur situation professionnelle. Ces derniers s’interrogent plus que jamais sur leur carrière, peuvent nourrir des envies de formation, de reconversion, envisagent même parfois de se lancer dans l’entrepreneuriat à l’issue de la crise.

Les conseillers CEP poursuivent leur accompagnement à distance : par Skype, ils accompagnent les bénéficiaires en les orientant dans leurs aspirations et recherches d’opportunités.

Qu’est-ce que le Conseil en Évolution Professionnelle ? Mission de service public, le Conseil en Évolution Professionnelle est un droit que chacun peut saisir pour faire le point sur sa situation professionnelle. Il se traduit par :

Une ligne directe : 09 72 01 02 03

Une équipe de 100 conseillers répartis sur tout le territoire néo-aquitain (77 communes)

Le Facebook Live : un moyen de répondre aux questions des actifs en direct ! Frédéric Dallan, Conseiller en évolution professionnelle, répondra en live aux questions des internautes sur la page Facebook dédiée du service : https://www.facebook.com/moncepNouvelleAquitaine

Pour plus d’infos mon-cep.org/

Enfin penser à autre chose : avec le déconfinement, une bouffée d’air s’impose, alors pourquoi ne pas vous offrir une balade sur la Garonne à bord d'un véritable chaland ostréicole et découvrir Bordeaux sur l'eau… Reprise du service dès le 11 mai

Bordeaux sur l'eau

Bordeaux sur L'eau, précurseur des balades en amont du pont de pierre reprend du service et vous embarque pour une nouvelle saison et met tout en oeuvre pour vous faire profiter son activité dans le respect des règles d'hygiènes et de sécurité

Avec quelques nouvelles règles à bord mais toujours dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Les consignes avant le retour à la normale :

10 personnes à bord (équipage non compris)

Équipements de protection et de nettoyage à disposition

Plus de plateaux de fruits de mer et de prestations de restauration

Pas de service à table

Profiter des balades et du chaland :

Brunch, déjeuner, apéro, dîner... On est disponible sur tous les créneaux

Le droit de bouchon vous permet d'emmener boissons et nourriture à bord

Utilisez la plancha pour faire griller viandes, poissons et autres

Choisissez ce qu'il vous faut dans la cave à vin

Branchez votre musique sur les enceintes du bateau

Prélassez-vous sur les chaises longues

Restez à l'ombre sous la pergola

Découvrez des endroits insoupçonnés de la Garonne. Entre les îles, découvrez les châteaux, les carrelets et les villages qui bordent le fleuve, dans une nature restée sauvage.

Pour que ce confinement ne soit plus qu'un lointain souvenir, pour profiter de pouvoir sortir à nouveau, pour retrouver vos amis et votre famille.

Pour en savoir plus sur les balades de déconfinement et recevoir infos et tarifs, n'hésitez pas à envoyer un mail www.bordeauxsurleau.fr