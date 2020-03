Une cellule d'écoute psychologique gratuite à Bergerac

Dans l'isolement et le confinement, à qui parler ? Comment extérioriser ses angoisses et simplement faire face à un changement radical de vie . Le CPTS ( Communauté Professionnelle Territoriale de Santé ) de Bergerac propose une écoute téléphonique assurée par des professionnels de la santé , psychologues, psychotérapeuthes et psychiatres afin de pallier aux difficultés et effets du à la situation que nous vivons tous avec une sensibilité différente. Une revue scientifique "The lancet" a publié un résumé d'études menées sur l'impact psychologique des quarantaines passées dans le monde, durant les épidémies de Sras, H1N1, Ebola etc...Elle révéle que plus la durée du confinement est longue plus l'angoisse est elevée, une évidence, mais à partir de combien de jours les premiers signes du stress s'installent? A partir de dix jours, le nombre de syndromes de stress post-traumatique devient important. C'est la perte de la routine habituelle et la réduction des contacts avec la societé ( entourage professionnel, proches) qui engendrent : l'ennui, la colére, la peine. Comme le suggére l'étude, la mise en place des plateformes pour écouter la population est un outil incontournable, réconfortant pour diminuer les sentiments tels que la peur, l'inquiétude et l'irritabilité.

Exprimez-vous, libérez cette parole pour votre plus grand bien! Vous qui êtes confinés, au travail et vous les soignants. Des permanences téléphoniques sont à votre disposition du lundi au vendredi le matin de 8h à 13h, l'après-midi de 14h à 18h.

Les permanences:

Lundi matin : Daniel Cosculluela tel : 06.47.01.41.75

Lundi après-midi : Nadine bonnet tel : 06.11.41.50.38

Mardi matin : Axelle Mader tel : 06.28.92.24.85 et Daniel Cosculluela tel : 06.47.01.41.75

Mardi après-midi : Agnés Villeneuve tel : 06.82.32.22.30

Mercredi matin : Daniel Cosculluela tel : 06.47.01.41.75

Mercredi après-midi : Olga Alexandro tel : 06.24.63.63.39

Jeudi matin : pas de permanence

jeudi après-midi : Agnés Villeneuve tel : 06.82.32.22.30

Vendredi matin : pas de permanence

Vendredi après-midi : Vous pourrez joindre tous les intervenants ainsi que Monsieur Alain Gentes tel : 05.53.73.60.26