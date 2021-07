Une chaîne 100% médiévale pour fêter la sortie de Kaamelott au cinéma !

10 ans ! Une décennie que les fans de la saga attendaient la sortie en salles du film Kaamelott, signé Alexandre Astier. C'est maintenant chose faite, et France Bleu Auxerre se penche sur cette période de l'histoire, si riche et pourtant si inconnue : l'époque médiévale.

Et on commence notre voyage historique avec l'un des plus grands connaisseurs de cette période, et pour cause ! Il est chercheur au centre d'études médiévale d'Auxerre : Stéphane Butchner

Stéphane Butchner, chercheur au centre d'études médiévale d'Auxerre Copier

Et qui dit époque médiévale, dit forcément... arrêt au chantier du château de Guédelon ! Un livre d'histoire à ciel ouvert, où l'on façonne comme dans le temps, une bâtisse. Et où l'on vit, aussi, à la médiévale. Mais ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Florian Rennucci est maître d'oeuvre sur ce chantier, et il nous raconte...

Florian Rennucci, maître d'oeuvre du chantier du chateau de Guédelon Copier

Parmi les passionnés d'histoire médiévale, on trouve Hervé Mouillebouche. Ce maître de conférence a qui un étudiant a conseillé Kaamelott un jour, et depuis, il s'en sert de point de départ pour raconter l'histoire médiévale aux non-initiés... qui parfois retiennent mieux Kaamelott que la réalité !

Hervé Mouillebouche, maitre de conférence en histoire médiévale Copier

Et quand on pense époque médiévale, on pense également aux combats, acharnés, spectaculaires, des chevaliers de l'époque. L'un des spécialistes de ces combats, c'est Loïs Forster, qui déconstruit pour nous quelques idées reçues...