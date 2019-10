Une course à pied qui sent bon l'histoire et le patrimoine dimanche 3 Novembre à Montlouis

Indre-et-Loire, France

Et c'est ce dimanche 3 Novembre 2019 !

Que les moins sportifs d'entre nous se rassurent, deux circuits sont proposés ; 8 et 16 kilomètres. Le premier est présenté comme un parcours « nature » pour découvrir le très beau parc du Château de la Bourdaisière, mais aussi ses caves éclairées, ainsi que les abords du château, et les vignes Montlouisiennes. Le second parcours, de 16km, vous fera découvrir en courant les sentiers ensoleillés, les chemins boisés et ombragés, la micro-ferme du château, son verger, et le conservatoire national de la tomate, qui n’auront plus de secrets pour vous.

Les espaces naturels et le patrimoine sont à l’honneur de cet évenement sportif, ludique, et pédagogique.

Course à pied nature et/ou marche, "Courir au Château de la Bourdaisiere" est organisée dans le parc du prestigieux château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire pour la 2ème année consécutive en collaboration avec Day Running et le château de la Bourdaisière.

Rendez-vous le dimanche 3 novembre avec un départ au pied du château : à 9h30 pour les coureurs, entre 8h00 et 8h30 pour les marcheurs, et à 11H30 pour la course des enfants.

