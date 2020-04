Une écoute anonyme et attentive pour faire fuir la solitude du confinement

Des gens seuls il y en a beaucoup dans notre grande région Occitanie Pyrénées Méditerranée, des personnes de plus de 75 ans mais pas seulement, on pense aux étudiants ou tout simplement à vous qui avez divorcé, qui vous êtes séparés et qui parfois vivez ce confinement dans un petit espace, celui qui permet aussi de ruminer des mauvaises pensées. Il y a même chaque année le 23 janvier la journée des solitudes. Selon les chiffres plus de la moitié des jeunes se sentent souvent seuls en France.

SOS Amitié a été caricaturé dans le Père Noël est un Ordure, film culte. Du coup ça fait forcément un peu sourire quand on évoque le nom de cette association qui existe depuis 1967 à Toulouse et qui à Montpellier comme à Albi et à Perpignan propose un tchat tous les jours de 13h à 3h du matin sur internet et qui a sa page Facebook.

SOS Amitié Perpignan Roussillon a opté pour le télétravail en cette période de crise du coronavirus avec par exemple pour SOS Amitié Perpignan Roussillon un tiers des écoutants bénévoles qui peuvent prendre des appels depuis leur domicile, si possible dans une pièce à part loin de la télé et en respectant la confidentialité des appels.

La particularité de SOS Amitié c'est que, si vous appelez de Cahors, de Foix, de Mende, de Béziers, de Nîmes ou de Céret vous pouvez tomber sur le poste de Perpignan. Le terme poste désigne l'endroit dans lequel les bénévoles réalisent l'écoute, le local de SOS Amitié en principe et donc leur domicile actuellement.

Les postes de SOS Amitiés sont connectés entre eux pour pouvoir être disponibles tout le temps, surtout en cette période ou la solitude en confinement devient parfois très douloureuse.

Il a 4 postes dans notre région : Perpignan, Montpellier, Toulouse et Albi, une petite cinquantaine en France et les bénévoles qui écoutent reçoivent une formation très rigoureuse de 3 à 4 mois avec des journées en compagnie d'un psychologue et une longue période d'écoute en binôme avec un bénévole expérimenté avec debriefing pour apprendre à reformuler, à ne pas interpréter, à ne pas interrompre la personne qui se confie et chose primordiale, on apprend aussi à se préserver, à ne pas faire l'amalgame avec ces propres problèmes et à ne pas se comporter comme une « éponge émotionnelle ».

SOS Amitié

Albi : 05 63 54 20 20

Toulouse : 05 61 80 80 80

Montpellier :04 67 63 00 63

Perpignan : 04 68 66 82 82

Numéro national : 09 72 39 40 50

SOS Amitié une option pour se confier en confinement. Et n'oubliez pas que France Bleu plus que jamais reste à vos côtés sur toute la région en semaine jusqu'à midi et ensuite avec toutes les France Bleu là aussi on peut discuter ensemble, on n'est jamais seul avec France Bleu.