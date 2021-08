Une épicerie ambulante à la rencontre des habitants de la vallée du Haut-Doubs

Dans une vingtaine de communes rurales de la vallée du Haut-Doubs, une camionnette avec des produits alimentaires et hygiéniques vendus en vrac et issus du circuit court ira à la rencontre des habitants. Une épicerie ambulante lancée par la jeune entrepreneure Charlyn Boscarato.

Si vous habitez dans la vallée du Haut-Doubs, vous verrez passer à partir du mardi 17 août une camionnette blanche dans une vingtaine de communes rurales avec des produits alimentaires et d'hygiène.

Des produits vendus en vrac, locaux et issus du circuit court. Un projet lancé par la jeune entrepreneure de 28 ans, Charlyn Boscarato.

Reportage Epicerie itinérante

« Stressée et pressée» de commencer

Elle inaugure ce samedi 14 août dans l'après-midi son épicerie itinérante éco-responsable nommée Stock en boc à Vaufrey.

Charlyn Boscarato vend des produits alimentaires et d'hygiène dans des bocaux. © Radio France - Thomas Berthol

Après des mois de préparations, elle a hâte de commencer : « Je suis stressée et pressée, parce que là c'est vraiment la concrétisation qui durent depuis quelque temps dans mon esprit et qui devient maintenant réel. »

Un projet éco-responsable et social

Son objectif est de redynamiser le territoire et recréer du lien social avec son commerce de proximité.

Un projet éco-responsable, mais aussi social.

Charlyn Boscarato peut compter sur le soutien de son amie Carole. Pour elle, ce camion permet dans les villages de faire rencontrer les gens : « Dans une vallée, on est parfois chacun chez soi et on aime bien quand il y a quelque chose qui se passe. Se rencontrer à un camion, discuter de la pluie et du beau temps, ça fait toujours plaisir. »

Des produits bio, en vrac, locaux et issus du circuit court. © Radio France - Thomas Berthol

Pour sa première étape, la camionnette s'arrêtera mardi 17 août à Montéchéroux, au nord de Saint-Hippolyte. Claude, habitant de cette petite commune rurale, se réjouit de retrouver un commerce de proximité : « C'est un service qui manque, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de personnes âgées, ça leur éviterait des soucis pour se déplacer. »

Les horaires et étapes de la camionnette sont à retrouver sur les réseaux sociaux avec le nom Stock en Boc'. Des livraisons à domicile sont également possible.