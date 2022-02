Une ferme sur sol vivant à Saint-Amand-de Belvès

Le réalisateur Romain Baudry et Benoit le Baube de la ferme de Cagnolle

Il aura fallu trois ans au vidéaste périgourdin Romain Baudry pour réaliser le documentaire sorti en octobre 2021 ,”Une ferme sur sol vivant” qui a déjà attiré plus de 165 000 curieux sur Youtube.

Benoit Le Baube de la ferme de Cagnolle

L'histoire de la Ferme de Cagnolle à Saint-Amand-de-Belvès

L’aventure a commencé en 2008, quand Benoît Le Baube décide de s’installer et de restaurer la ferme de Cagnolle à Saint Amand de Belvès. Mais il est très vite rattrapé par la réalité les sols qui ont perdu de leur fertilité. D'après les agronomes, sa terre n'est bonne que pour faire pousser des pins.

Et pourtant, aujourd’hui, la Ferme de Cagnolle fait pousser plus d'une cinquantaine de variétés de légumes bio et répond aux défis posés par l’agriculture moderne en plaçant le sol au centre des préoccupations agronomiques, avec la profonde conviction qu’un sol ayant une activité biologique intense est la solution.

Un documentaire mettant en avant la transition vers une agriculture plus responsable et plus rentable

Une ferme sur sol vivant est un documentaire de 45 minutes qui raconte comment cette exploitation maraichère a mis en place les principes de la permaculture pour les adapter au maraîchage bio intensif. La solution : redonner vie au sol. Benoît Le Baube a réussi son pari. En cinq ans, il a stocké 7 points de matières organiques, passant de 1,4% à 8,8%. Aujourd’hui, sa méthode inspire des milliers de personnes à travers sa chaîne YouTube @La Ferme de Cagnolle et les formations qu'il donne à la ferme attirent aussi des agriculteurs conventionnels soucieux de changer leur approche du travail du sol.

Le réalisateur Romain Baudry

Alors, si vous êtes curieux, réécoutez Benoit Le Baube de la ferme de Cagnolle et le réalisateur Romain Baudry du documentaire, une ferme sur sol vivant.