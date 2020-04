C’est un rendez-vous gourmand et surtout une forte pensée sucrée pour les artisans des métiers de bouche, Pâques étant proche. Alors Vite Chez les Chocolatiers, Pâtissiers, Boulangers et Confiseurs.

Et si Pâques c’était dimanche, donc saluons l’imagination créative des métiers concernés

Alors pensons gourmandises,

« Quand on mange au chaud le gâteau (de Noël) On mange les œufs (de Pâques) derrière le fourneau. »

Après une semaine presque estivale

Dimanche sera aussi beau et donc le proverbe tombe à l’eau,

Sauf que Pâques se tiendra et

Les œufs il faut-aller les chercher.

Hormis le fait que cela soit une fête religieuse,

C’est pour les chocolatiers, pâtissiers, boulangers et autres confiseurs,

Donc les artisans pour certains Maitres artisans, non loin de chez vous,

Un moment important qu’ils se sont appliqués à préparer et d’abord imaginés, pensés, expérimentés et réalisés.

Longue préparation éprouvée par ces moments de confinement

Et afin de saluer et honorer leur imagination et ils n’en manquent pas,

Toujours heureux de surprendre les plus gourmands,

Il faut commercer, acheter pour offrir ou consommer,

Et parents allez cacher, afin que ce dimanche devienne ludique,

Qu’il y est jardin ou pas, dans coins-et recoins, on dissimule,

On fond dans le décor la création chocolatée pour qu’enfant puisse trouver.

Les chocolatiers, pâtissiers, boulangers, confiseurs, je tente de n’oublier personne, s’avèrent redoutables pour sustenter notre envie insatiable de nouveautés.

Les œufs, les poules ou autres volatiles, les cloches, les agneaux, les lapins, les grenouilles, toutes chocolatés, noires, au lait, blancs, unicolores ou multicolores, aux formes normales ou bizarres,

Sont dans les vitrines, sur les étales

Avec un mot d’ordre :

« Mangez MOI, Achetez Moi, que vos désirs deviennent réalité,

Que l’économie vous fassiez marcher.

Sortez monnaie, carte bancaire ou autres modes de paiement

Mais commercer

Près de chez Vous,

L’artisan s’est évertué à vous contenter alors Exaucer.

Donc une pensée pour ce commerce de proximité,

Votre Boulanger pâtissier, chocolatier confiseur,

La pâtisseries Grandvoinet rue de Belfort à Besançon, Stéphane Ravacley la huche à pain toujours dans le capitale comtoise, Xavier Brignon aussi à Besançon (http://www\.xavierbrignon\.com/), la pâtisserie Richard à Maiche, Thomas Larèche à Morteau, les Humbert à Orchamps-Vennes,

Ces enseignes qui sont ce lien social, qui tiennent cet endroit où l’on croise son voisin, ou l’on échange, quelques bonjour et mots de sympathie,

Un espace devant ces gourmandises ou vos yeux d’enfant se réveilleront et Révéleront de nouveau cette innocence qui fut vôtre,

Comme si hier était aujourd’hui et que rides se soient dissipées.

OUI, La gourmandise n’a pas d’emprise sur le temps qui passe inexorablement.

A noter qu’à Vesoul en Haute-Saône,

Une cagnotte solidarité pour acheter des douceurs, donc faire travailler les artisans

A permis d’offrir aux Personnels Soignants, aux foyers logements, Pompiers, Eliad, ADMR, Propreté Urbaine, Police Municipale, Eboueurs, Gendarmerie

+ de 1000 euros