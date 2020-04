Catherine Monnier, jeune habitante du Doubs a décidé de positiver le confinement : Avec l'aide d'un ours en peluche d'un mètre vingt prénomé Aki, elle a crée une page Facebook anti sinistrose avec l'aide de son compagnon !

Une habitante du Doubs se lance sur FaceBook avec son ours Aki pour positiver le confinement

Depuis 15 jours, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de l'ours Aki . La page s'appelle "La pensée Katchumi". Catherine Monnier a eu cette idée toute simple en se disant qu'une mascotte serait le moyen idéal pour distiller joie, conseils pratiques et pensée positive tout au long du confinement. Plusieurs fois dans la journée son ours publie des posts réjouissants comme elle l'explique dans ce reportage de Cyril Seguin qui a voulu en savoir plus.