Une infirmière fait le tour de France à vélo avec son mari pour France Alzheimer

Un tour de la mémoire pour récolter des fonds et parler d'une maladie qui touche ce couple d'aveyronnais. Belle initiative en parallèle du vrai Tour de France.

Laurence et Robert Bonnemayre

Je soigne mon mari... ou plutôt j'assiste mon mari qui se dégrade de jour en jour. C'est rageant d'être infirmière et de ne rien pouvoir faire contre cette maladie. Laurence.

Un couple sportif et courageux

Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne...

Depuis le mois de juin 2019, Laurence fait une balade à vélo avec son mari. Robert, habitué des compétitions cyclistes, accompagne son épouse. Et c'est le déclic. Ils envisagent de parcourir la France entière. Après quelques soucis de santé, le couple décide faire un tour de France pour "France Alzheimer". A 59 ans, cette habitante de Saint-Bauzély (12) part ce dimanche 6 septembre 2020 de Millau en Aveyron et rejoint Saint-Affrique. C'est parti pour 2000 km. Son mari de 66 ans est atteint de la maladie d'Alzheimer. Un quotidien difficile où tous les gestes sont une épreuve. Infirmière de profession, Laurence profite de ses étapes en tricycle pour sensibiliser les habitants à travers des conférences. Lundi 7/09, le couple pédalera jusqu'à Albi, puis Gaillac, Moissac, Agen, Marmande... Le but est de récolter des fonds avec ce tour de la mémoire. Dans la Vie en Bleu à 9h10, avec Alban Forlot, Laurence Bonnemayre, héroïne du quotidien est notre star du jour sur France Bleu Occitanie ce jeudi 3 septembre 2020.